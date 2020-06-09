隨著歐洲疫情整體趨於好轉，過去幾個月間關閉的博物館也陸續開門迎賓，比利時皇家美術館是最早復工代表，接著法國奧賽博物館將於6月23開放、蓬畢杜中心7月1日開放，羅浮宮將於7月6日回歸，然而羅浮宮館長直言，參觀人次將下降7成，「恢復正常」恐怕要等到2023年。

羅浮宮館長馬汀內茲日前於《費加洛報》表示，受限於旅遊限制，羅浮宮重新開放後的參觀人數將會大受影響，預計會下降7成，除了羅浮宮有75％的門票來自外國參觀者，接下來的夏季也是法國人的休假時間，因此本國參觀者數量同樣會減少；此外，接下來重開的博物館，仍採取訪客戴口罩、保持社交距離等措施，重新開放後實施限流，且仍有3成的區域會對參觀者關閉。

比利時皇家美術館雖自5月19日便開放，但館長米歇爾．德拉古日前也表示在館內工作了20多年，第一次感覺到該館如此冷清。往年5月是歐洲遊客最多的旺季，羅浮宮每日參觀人次約1萬至1.5萬，荷蘭阿姆斯特丹國家博物館每日也有1.2萬人次參觀，但受限於疫情期間人流管控，如今該館每天最多只開放2000人參觀，且外國遊客幾乎絕跡。

近日，聯合國教科文組織和國際博物館理事會，發布新冠肺炎危機的評估指出，全球90％即超過8.5萬間博物館，在疫情期間不得不閉館，但預計全球13％的博物館可能永遠不會重新開放，歐洲一些知名博物館每月虧損超過200萬歐元，以波蘭的奧斯威辛集中營博物館為例，以往每年有超過200萬的參觀人次，但本月3日該館也發出求助呼籲，表示今年預算已完全不夠用，希望各界提供財務援助。

博物館界也呼籲，在疫情嚴重打擊各國經濟後，人們勢必降低對文化藝術領域的關注，博物館要在後疫情時代生存下去就必須改變，除了策展主題要更貼近生活，也要積極將線下和線上展覽同步發展，改變傳統經營模式。

(旺報 )