斗六市公所工務課人員模擬收到加料茶葉的表情非常生動。（周麗蘭攝）

「廠商後謝邀宴應酬行賄」情節就在公所走廊布置，公務員演得十分逼真，寓教於樂。（周麗蘭攝）

端午節將屆，斗六市公所政風室舉辦反貪防賄示範觀摩演練，以實境秀方式模擬4種送禮情境，邀請全縣20鄉鎮市公所觀摩，演出逼真令現場民意代表直呼「民代不會這樣啦」。

斗六市公所首次結合斗南、林內、莿桐、古坑、大埤等公所政風單位，9日辦理跨區域反貪防賄示範觀摩演練。

由公務員及志工演出的情境包括「災害補助未達標準請託關說」、「工程驗收未合格廠商送禮」、「低收入戶申請不符合塞錢」、「廠商後謝邀宴應酬行賄」，示範如何拒絕、知會及登錄等處理程序。

今（9日）演練「災害補助未達標準請託關說」情境中，一名民代帶著委託人拿水果禮盒向市公所承辦人員請託災害標準放低一點，「好好辦，不要讓我再來一趟啊」，劇情讓現場民代直呼「我們不會這樣！」

斗六市公所政風室主任李思賢表示，行賄人常將賄款藏在茶葉罐、水果禮盒底部或夾縫處，各項加料的禮盒也常是賄賂的「最佳伴手禮」，也曾經發生公務員在不知情情況下轉送給友人，友人發現賄款後趕緊歸還，才速通報政風單位的烏龍事件。

(中時 )