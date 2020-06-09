國泰金控公司治理第五度獲肯定！由證交所、櫃買中心及證券暨期貨市場發展基金會舉辦的「第六屆公司治理評鑑前5％之上市櫃企業」公布成績，國泰金控第五次榮獲表揚。今年在新增女性獨立董事、新增獨立董事席次至四席獲得鼓勵，加上獲頒「中華公司治理制度評量認證」、「簽署赤道原則」兩項成果，額外獲得評鑑加分殊榮，展現長期在公司治理做出的努力。

金管會主委黃天牧於上任記者會上宣布的興利措施，就涵蓋了公司治理且提出3.0方案，期許上市櫃企業打國際盃、重訊公告新增英文版、編制CSR報各書等，而這些均是國泰金控持續努力的目標之一。

值得一提的是，本次評鑑過程中國泰金控在董事會中新增女性董事、與增加獨立董事席次均有具體成果也獲得主管機關鼓勵。國泰金控總經理李長庚提到，「公司治理讓台灣好公司贏得國際尊敬。」國泰也會持續深化公司治理效能。

再者，國泰金控獲頒「中華公司治理制度評量認證」、「簽署赤道原則」等超前部署的行動則在本屆評鑑獲得額外加分，更一舉讓公司再度成為公司治理評鑑前5％的成果。

展望未來的公司治理的方向，國泰金控表示，董事會成員的多元化將有助於公司邁向國際化、數位化與金融創新和應用，同時持續推動董事會的外部績效評估，優化董事會運作；而面對全球錯綜複雜的政經情勢，將新興風險納入風險管理政策制訂管理準則，強化公司風險管理，為朝向「亞太最佳金融機構」願景邁進。

(旺報 )