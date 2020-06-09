世賢國小120位三年級同學進行走讀戶外教學，在許世賢博士故居、女性文化地標及順天堂醫院聆聽小小外交官的解說。（世賢國小提供／呂妍庭嘉義傳真）

世賢國小120位三年級同學進行走讀戶外教學，在許世賢博士故居、女性文化地標及順天堂醫院聆聽小小外交官的解說。（世賢國小提供／呂妍庭嘉義傳真）

世賢國小120位三年級同學進行走讀戶外教學。（世賢國小提供／呂妍庭嘉義傳真）

世賢國小120位三年級同學進行走讀戶外教學。（世賢國小提供／呂妍庭嘉義傳真）

「嘉義媽祖婆許世賢」是嘉義女力代表，其一生與嘉義歷史脈動息息相關，於是嘉義市世賢國小將許世賢博士相關課程融入學校本位課程中，每年更持續訓練五、六年級20多位小小外交官解說員，透過他們的走讀解說，讓市民或是造訪嘉義市的遊客，對許世賢又多了點熟悉感。

世賢國小的創立就是為了紀念許世賢對台灣民主化和諸羅建設的卓越成就，所以校方特地發展「嘉義媽祖婆─許世賢博士學校本位課程」，希望小朋友能深入了解並體會她的人生故事，同時配合鄰近世賢圖書館裡的「許世賢紀念館」，每年持續訓練五、六年級學童成為小小外交官解說員，專門擔任許世賢戶外教學導覽解說工作。

今9日世賢國小120位三年級同學進行走讀戶外教學，在許世賢故居、女性文化地標及順天堂醫院進行中英文導覽的小小外交官表現大方沉穩，解說詳盡清晰，成吸睛亮點，小小外交官侯承劭「這是個很難得的學習機會」，能夠為學弟妹解說許世賢博士故居的歷史，「我覺得又榮幸又開心！」。

校方表示，孩子們探訪了全國最大的檜木建築群「檜意森活村」、積極爭取阿里山鐵路進入世界文化遺產的「森鐵故事館」，進一步認識了阿里山鐵路及嘉義林業發展歷史，行程豐富而多元，每個小朋友快樂心情都寫在臉上，三年級生李頡諶說，戶外教育活動真好玩，不但學習到許多知識，還跟同學到了檜意森活村一遊，更認識了許世賢博士的歷史，好希望以後再來一次！

校方表示，希望藉由戶外教學，將歷史傳承意義深植學生心中，也期望學生能透過嘉義林業故事風華起落的歷史見證與回憶，進而培養愛鄉愛土的情懷。

(中時 )