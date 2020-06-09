上市櫃公司海外投資10年來首見家數減少。金管會9日公布，今年首季上市櫃公司赴海外投資家數共1,273家，比去年底減少3家，是2010年來首見家數減少，分析原因即海外子公司虧損、不賺錢，上市櫃公司決定撤回投資。

同時在海外投資收益上，首季上市公司有344億元，上櫃則有33億元，合計377億元，較年同期少了399億元，衰退幅度高達51％，應是證期局2009年公布此統計以來，衰退幅度最大的一季，主因就是新冠肺炎影響海外子公司獲利。

金管會同時亦公布，今年首季上市櫃公司赴大陸投資共1,192家，比去年底減少6家，但證期局副局長郭佳君表示，從2013年起，每年第一季上市櫃公司投資大陸家數都會比前一年減少，但全年來看，家數還可能增加。而首季上市櫃公司投資大陸金額累計達新台幣2兆5,284億元，比去年底還增加174億元，主要是子公司業務拓展、建廠或購買設備。

而首季上市櫃公司投資大陸利益共232億元，比去年同期少了132億元，衰退幅度達36％，亦是連續第三年的首季投資大陸獲利衰退，證期局表示，今年首季上市公司投資大陸獲利比去年同期減少122億元、上櫃少10億元，主要還是受新冠肺炎疫情影響。

首季上市櫃公司匯回大陸投資收益金額達57億元，比去年同期成長46％。主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利或出售股權收益匯回，其中以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。

在海外投資方面，上市櫃公司首季投資海外金額，還是比去年底增加新台幣1,206億元，主要是海外子公司營運資金需求、參與現增或增加營運據點，上市櫃公司海外投資都是以半導體業投資金額較大。

而上市櫃公司首季海外投資收益377億元，亦是2013年首季、亦即七年以來首季海外獲利最低。

(工商 )