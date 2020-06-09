櫃買中心今（9）日表示，燦星旅股票（2719）、晟德股票（4123）及晟德三轉換公司債（41233）等自6月10日起預收款券，燦星旅股票為每六十分鐘撮合一次，晟德股票及晟德三轉換債為每五分鐘撮合一次。

燦星旅股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自6月10日起10個營業日（到6月23日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每六十分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

晟德股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自6月10日起10個營業日（到6月23日止），對晟德股票及晟德三轉換債改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

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