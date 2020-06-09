因應新冠肺炎疫情衝擊經濟，國銀全力挺中小企業！金管會銀行局9日公布，截至2020年4月底止，國銀對中小企業放款累計已達1587.18億元，距離全年目標3000億元已達成52.9％，其中今年以來對中小企業放款衝最快的是合庫銀、永豐銀、一銀。

銀行局副局長黃光熙指出，截至2020年4月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達7兆566億元，較上月底增加530.57億元；中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為62.73％，較上月底之比率增加0.07個百分點。

據銀行局統計至4月底，國銀對中小企業放款餘額前三大銀行為一銀（7,168億元）、合庫（6,936億元）、台企銀（5,425億元），今年以來新增放款最多的前三大則是合庫（258億元）、永豐銀（197億元）、一銀（160億元）。

金管會要求國銀挺中小企業，是從2005年7月開始訂第一期計畫，當時是7月跨到隔年的6月底，第一年授信目標是淨增加2千億元，後來超額達成，共淨增加3,217億元，之後2006年7月到2008年6月，每期都是2千億元的目標，且每期都有達標。

就計劃實施以來，只有在金融海嘯時期，一年半放款只增加323億元，達成率不到10.8％，是史上達成率最慘的一年，也是唯一一次沒有達標。

2020年則因新冠肺炎疫情衝擊下，政府祭出多項紓困措施，要求國銀力挺企業，同時又有央行提供的2千億元轉融通資金，因此金管會訂出中小企業放款年增3千億元的目標，如今不到半年就已達標一半，預估今年應可順利達標。

據金管會統計，目前中小企業放款餘額占民營企業放款餘額比率為65.17％，較上月底減少0.05個百分點；另2020年4月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.41％，較上月底增加0.01個百分點。

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

(工商 )