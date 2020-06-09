F104戰機。（黃樹德攝）

1967年1月13日台灣海峽爆發最後一場空戰，空軍宣稱二比零完封勝，對岸則強調擊落一架敵機，數十年來雙方均自認勝利，但根據前參謀長總長賴名湯的日記記載，我方擔心士氣受打擊，曾刻意隱瞞自己損失一架飛機，戰果頂多一對一，絕非空軍宣傳的二比零0113空戰大捷。

1967年台灣還是反攻大陸的年代，蔣中正總統念茲在茲就是光復國土，1月13日當天一架空軍RF104G飛進福建偵照，刺探對岸潛艦動態，空軍另外再出動四架F104G接應，而在我方偵察機脫離大陸之際，兩岸空軍爆發大規模空戰，這也是海峽最後空戰，迄今53載未再出現駁火，不少國人早已忘記戰爭的可能，即使近來兩岸及美國軍機不時短兵相接亦復如此。

根據中華民國官方說法，空軍健兒石貝波、胡世霖當天各擊落一架匪機，我軍皆安全歸來，史稱0113空軍大捷。但真實情況並非如此，出身空軍的前參謀總長賴名湯在國史舘出版的日記中有詳實記載。賴名湯在對日抗戰時曾擊落一架敵機，來台後曾任聯勤總司令、空軍總司令及參謀總長等職，他的日記應該是首度有極高層官員證實空軍虛報戰果。

1967年1月13日賴名湯的日記寫道：今天當我們的空照飛機至金門當面照相時，我掩護的F104飛機四架，和共匪MIG19遭遇，結果我可能擊落敵機一架，可惜我們也損失一架，造成一比一的戰果。然而為了民心士氣，我們不能承認自己損失一架，我想共匪又要大事宣傳一番了。晚上陳嘉尚（前空軍總司令）請彭老總（孟緝），他對於今天的戰果很清楚。

隔天1月14日賴名湯又在日記中記載：看見徐煥昇（當時的空軍總司令），不知如何說起，似乎不好說是恭喜，但是各界都在慶祝空軍勝利，實際上並不完全如此，可見人民往往為人所愚，然而為了民心士氣，又不能不如此，我見徐公真是「啼笑皆非」。

1月15日賴名湯再寫道：下午董明德（空軍將領）等來家，談空軍擊落敵機的問題，他們對於徐煥昇的苦衷自然不知，我只好一笑了之。天知道，我們是否擊落敵機是有問題，但我們損失一架是事實。

分析前後文，賴名湯似乎懷疑空軍擊落敵機，但確定空軍損失一架飛機，換句話說，根本沒有空軍說的0113二比零空戰大捷，反而是零比一我軍落敗。對照中共空軍掌握一張我軍機遭擊落的畫面，且當天接戰的四名飛行員均安然，我空軍並未擊任何敵機的推測並非無據。

海峽最後空戰，我有無擊落敵機已成公案，但我一架F104戰機失聯卻是事實，飛行員官員少校楊敬宗從此人間蒸發，有一說是被我軍機誤擊，但大陸宣稱是遭米格機迎頭擊落。

根據我方說法，空軍在擊落兩架米格機後返航，途中楊敬宗突然在無線電中喊了一聲「哎呀」就失聯，絕對不是被我軍誤擊。但當時空軍為了宣傳而刻意隱瞞，造成家屬極度不滿，揚言要召開中外記者會，引發空軍高度緊急，出動大員苦苦勸說，希望以大局為重，最後楊家人才打消念頭。

(中時電子報)