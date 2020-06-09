眾達科技（4977）9日公告5月合併營收2.77億元，呈雙成長，不但較上月成長10.49％，年增率更達到24.76％，且一舉拿下歷史新高，在新冠肺炎疫情仍餘音嫋嫋之際，眾達科技5月營收成功攻頂，可謂是意義重大。

眾達科技指出，5月營收登高，除了持續受惠於頻寬需求帶動的高速光收發模組需求外，100G單通道光收發產品出貨持續增量，也是業績成長的主因。

眾達科技指出，巨量資料處理中心建置方興未艾，帶動100G光收發模組快速成長，也讓公司出貨量隨之放大，推升5月合併營收繼上月再創新高；此外，應用在企業儲存區域網路（SAN）的32G光收發模組產品，受惠終端客戶需求增加，出貨成長表現也保持正向。

有了5月營收創高掛保證，眾達科技對下半年展望持樂觀審慎看法，眾達科技指出，超寬頻及巨量資料處理中心已成為必要基礎建設，未來頻寬將如同水電般，成為民生必需品，中期成長動能無虞，公司將持續開發更高速的光收發模組產品，並重點投入在100G光收發模組量產，馬來西亞檳城廠加速設立，及新竹廠高階雷射封裝產品量產。

(工商 )