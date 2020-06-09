內政部長徐國勇今日出席演藝人員致贈醫護警消感謝箱儀式，由資深演員方芳芳代表致贈1,500個，價值超過600萬元的護膚、護髮保養品，給予站在第一線的警消人員。

徐國勇表示，台灣之所以能守住疫情未擴散開來，除了第一線醫療人員的辛勞外，在國門、在社區更動員上萬名的移民、民政、警政、消防人員投入，以最嚴謹的態度執行邊境管制、居家檢疫等工作，才能成功防堵疫情，讓國內疫情趨緩，這些抗疫英雄，相當辛勞，功不可沒。

他也指出，為了對抗疫情，許多民間團體及企業都在關鍵時刻挺身而出，共同為防疫貢獻心力，今天非常感謝藝人朋友籌組的台灣優質生命協會與企業主們，以實際行動，支持政府防疫工作，貼心為第一線準備髮膚保養品，讓辛勞的第一線藉由保養消除疲勞。

徐國勇表示，人民團體透過多元的角度及方式，響應公益台灣的精神，發揮正向的社會影響力，是政府施政的重要夥伴，內政部身為人民團體的主管機關，將持續朝向「鬆綁團體管制、尊重團體自治、強化公共監督、促進團體發展」而努力，以活絡台灣自由民主的公民社會。

演藝人員捐贈的「醫護警消感謝箱」內含毛髮淨護精華、日霜、面膜護膚三件組、潤唇膏、熱力舒緩按摩滾珠、高效抗乾修復乳液等，提醒辛苦的第一線人員，守護別人也要照顧自己。

與會人員包括內政部長徐國勇、台北市立聯合醫院和平婦幼院區院長黃弘孟、香港商思慧莉遠東有限公司台灣分公司總經理郭敏珠、台灣曼秀雷敦股份有限公司行銷部品類經理劉沐雅、南門里長郭有賢、台灣優質生命協會理事長方芳芳、秘書長紀寶如、協會理監事巴戈、葉璦菱、利菁、郭子乾、徐乃麟、曾國城、王彩樺等藝人朋友。

(工商 )