大陸浙江省溫州市1名13歲女童，近日放學途中突然人間蒸發，嚇得家人趕緊報警。離奇的是，當地警方調閱監視器後，發現女童失蹤前在住家附近不斷奔跑，彷彿受到極大驚嚇，且額頭疑似出現詭異傷痕，不久後便消失在鏡頭前；經過徹夜搜索，警方終於在隔天找到女童，然而她已成為浮屍，詳細案情仍有待釐清。

據《溫州都市報》報導，女童家住溫州巿甌海區三垟街道雙甲家園，目前就讀小學6年級；本月6日，她和同學一起到畫畫班上課，並於下午4時許結伴步行回家，直到三垟大道與黃嶼大道交界處才和對方分開走，誰知女童原本應該在5、6分鐘內返抵家門，卻突然失去蹤影，讓家人急得像熱鍋上的螞蟻。

當地警方接獲報案展開協尋，同時調閱附近監視器畫面，發現女童和同學分開後，先是前往社區後方工地和值班的老伯短暫交談，隨即往回走到三垟大道與黃嶼大道路口，之後又繞至附近的另一個工地，並從該處通往一旁的小橋，再下橋進入前方小巷弄，接著便失去蹤影，宛如人間蒸發。

更令人匪夷所思的是，女童失蹤前不斷在奔跑，似乎受到了不明驚嚇，額頭上還疑似多出一道詭異傷痕。當事人母親表示，女兒平時個性活潑，當天並無異狀，出門前連手機和零用錢都沒帶，不可能是離家出走。不幸的是，警方經過整日搜索，7日在雙甲家園後方河道內發現女童屍體，初步研判為溺斃。

女童離奇失蹤後成為浮屍，雖然詳細案情仍待釐清，仍不免讓人聯想到轟動一時的「藍可兒事件」。加拿大籍華人藍可兒（Elisa Lam）2013年獨自前往美國加州洛杉磯旅行，並入住塞西爾酒店，最後被發現陳屍在飯店頂樓水塔內，且生前還曾在電梯內做出一連串古怪行為，和這次大陸女童命案有諸多巧合，讓人不寒而慄。

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(中時電子報)