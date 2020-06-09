大陸中小銀行風險從2019年不斷曝光，北京在去年8月接管恆豐銀行，這是繼內蒙包商銀行及遼寧錦州銀行後，第3家被接管的大陸銀行。根據知情人士透露，恆豐銀行受前後兩任董事長違法違規等諸多事件的影響，不良資產高達上千億人民幣。

恒豐銀行的問題以往已備受注目，身為一家中型規模的銀行，竟連續2年不發佈年度財務報告，加上近2年銀行高層屢爆醜聞，連現任董事長蔡國華也爆出貪污受賄，令這間銀行岌岌可危，結果今年發生了幾宗債務違約及壞賬問題，逼迫大陸政府出面接管。

恆豐銀行董事長蔡國華受調查。（圖／財新網）

根據《財新網報導》，現年55歲的蔡國華被檢方指控，從2015年至2017年間利用職務之便，每天報銷40萬人民幣，創造了大陸貪官報銷紀錄，此前的紀錄保持者是中石化原總經理陳同海，每天報銷4萬人民幣。他更以信託貸款等形式，將恒豐銀行48億元人民幣轉入其個人實際控制的上海衍融投資中心使用，謀取個人利益。

恆豐銀行前身是煙台住房儲蓄銀行，成立於1987年，2003年正式改制，恆豐銀行成為山東唯一一家全國性股份制商業銀行，該行在全國擁有18家分行和306家支行，新加坡大華銀行（UOB）為其第二大股東。

恒豐若然倒閉，極可能會觸發銀行及商界的一連串連鎖反應，因此恒豐銀行發行非公開的1000億股，另外由大陸主權財富基金「中央匯金」主導，聯合山東省金融資產管理股份有限公司與大華銀行等投資者，對陷入財務困境的恆豐銀行提供1000億元人民幣注資，以維持其正常營運。

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(中時電子報)