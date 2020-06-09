塞爾維亞國防部，發布了新一代的M-84主力戰車改型，命名為M-84 AS1，它覆有新的模組化裝甲，以及新的遙控機槍、光學感測儀與光電干擾器，具有更好的火力和防護效果。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，星期一，塞爾維亞國防部長亞歷山德‧凡林(Aleksandar Vulin)和塞爾維亞參謀總長在在克拉克技術檢修學院(Čačak)參加M-84 AS1的發布儀式。

改良前的M-84戰車。(圖/塞爾維亞陸軍)

凡林部長說：「我們對M-84戰車進行徹底的現代化改造，將其命名為M-84 AS1，我很有信心的說，這是最先進的戰車之一，不僅是國內最優，放眼整個歐洲也是最先進的。」

Serbia unveils new generation of M-84 main battle tank

他表示，這項工程是塞爾維亞軍工實力的再次展現，在完成空軍與防空系統的升級後，現在輪到對陸軍裝備的升級。

M-84是塞爾維亞基於前蘇聯T-72戰車的自行改良版，於1977年完成，到了1991年，原本預計現代化工程，但是到東歐與蘇聯共產集團解體，南斯拉夫陷入長時間內戰。到了2000年後局勢才初告穩定，也才有能力再重拾軍事工業。

M-84 AS1是塞爾維亞的Yugoimport SDPR公司承包升級，配備了自製的非爆炸式反應裝甲ERO-19，可抵抗反戰車飛彈。它還配備了現代化的光電干擾系統，能偵測敵人的雷射標定，並放出干擾絲，能迷惑雷射式反戰車飛彈、線導反戰車飛彈。

M-84 AS1還配備了現代化的遠程武器站，也就是遙控武器系統，車內乘員不需探出身子操作機槍，這樣可以減少乘員受襲，以及減低戰車被擄獲的風險。

(中時電子報)