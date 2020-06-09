美國印第安那州（Indiana）日前發生一起情殺事件，有名人妻出軌愛上閨密的老公，導致她原本的婚姻破裂、好友絕交；本以為這段戀情能幸福，沒想到小王竟多次施暴，讓她頻繁進出醫院，人妻打算與前夫重修舊好，小王得知後由愛生恨，氣得將她殺死再埋屍滅跡。

根據《鏡報》報導，住在南灣市（South Bend）的28歲人妻伍茲（Christina Woods），與丈夫特洛伊（Troy）結婚多年，婚後育有1個兒子及3個女兒，家庭生活相當幸福美滿。孰料在2017年時，伍茲卻與閨密布魯克（Brooke）的老公林恩（Daniel Lynn）發生婚外情。

沒想到在一起後才發現，林恩不時就會動手打人，伍茲受不了這般虐待，最後轉而回到前夫的懷抱，特洛伊也願意為了孩子，重新接納伍茲，一家人逐漸恢復感情。不過伍茲卻在2018年突然失蹤，繼父曾於6月13日收到她的求救簡訊，幾個小時後卻又表示沒事，並要他別通知媽媽。

爸媽擔心女兒安危，隨後便趕緊報案，警方從伍茲的手機紀錄查到她曾到明尼蘇達州庫克縣（Cook）一處農場，恰巧屋主是林恩的親戚，警方驚覺有異，緊急展開調查，終於在土堆中挖出伍茲的遺體。事後，林恩被判處16年半刑期，協助藏匿逃犯的布魯克則被判處1年有期徒刑、2年緩刑。

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(中時電子報)