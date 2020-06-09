網路科技發達，近幾年虛擬貨幣交易在全球掀起投資熱潮，不少業者推出高投報率的投資理財產品吸引投資大眾，卻也頻傳投資糾紛！長期研究虛擬貨幣跟區塊鏈市場的玩真創意執行董事彭冠今，本身就是虛擬貨幣交易的投資受害者之一，周邊不少親朋好友也因此受害、投資損失甚至達到千萬元！

為了讓投資人減少被騙的風險，彭冠今5月不惜自掏腰包80萬元，拍攝製作亞洲第一首以區塊鏈虛擬貨幣為題材的RAP單曲「買你個幣」，除邀請樂壇詞曲創作名人創作洗腦旋律，還以專業拍攝團隊規劃MV製作，上架一周，點擊率就達數萬人。

彭冠今表示，虛擬貨幣源於2008年金融海嘯時的比特幣，當時被當作是避險而創造出來，但是近幾年不同的加密貨幣陸續誕生，衍生各種不同的應用及話題。由於虛擬貨幣的其中之一特性為「去中心化」，很多業者運用此特性設計出不同的投資理財配套，且提供單月三成至六成的高投報率，再透過組織的推廣，讓虛擬貨幣的投資理財項目快速延伸發酵，吸引全球各地投資客爭相搶進虛擬貨幣交易市場。

彭冠今進一步解釋說，所謂的「去中心化」，意思就是在區塊鏈上所有的交易記錄都是公開，但是卻不具名，也因為這個特性，讓許多發起虛擬貨幣投資理財項目的民眾，常因為把虛擬貨幣收了之後便人間蒸發，造成很多投資人錢財損失，造成類似詐騙集團的事件。

近幾年在台灣也有相關的案例發生，就是因為高報酬高獲利，就算許多投資人被騙，只要有新項目發起，卻還是因為貪念執迷不悟投資，投資圈有個形容詞「割韭菜」，就是形容有些投資人執迷不悟，一次又一次的受害被騙。

彭冠今研究區塊鏈已經4年多了，也投入籌組系統開發部門，專門開發區塊鏈及虛擬貨幣相關應用系統，包含數字貨幣交易所及錢包等。近兩年來，彭冠今不僅到處演說區塊鏈專業知識，宣導正確的區塊鏈投資項目選擇方法，更發行了「創富區塊鏈」專書，「只希望大家可以更有智慧的選擇投資項目，不要再被騙了！」

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(中時電子報)