端午連假海運疏運，交通部航港局今日宣布，自6月24日至29日止，將提供台灣本島與離島間10條航線，預計開航1076航次，可提供運能25萬5226人次。配合指揮中心防疫鬆綁措施，民眾須攜帶身分證件、配合查驗，在場站及客船入口處，維持量測體溫及戴口罩，進入後若可維持社交距離，得不戴口罩。

航港局統計，今年提供的運能與去年差不多，沒有增減，載客率約7成，其中，需求最旺的航線為布袋-馬公航線，1天有10班船，受疫情影響只剩3班，如今載客量回來，運量約6、7成滿，富岡-綠島1天來回20個航次，端午幾乎全滿。航港局副局長劉志鴻說，海運的紓困會納入3.0方案。

其中又以布袋到馬公的載客量下滑最多，原本過去一天有十個航次，如今僅剩下3航次，不過近來隨著國旅復甦，載客量慢慢都有回來，目前布袋到馬公的運量約六、七成滿；富岡到綠島一天平均來回20班次，端午連假期間，船票已幾乎全滿。

另外，航港局預計於6月17日展開為期3天的載客船舶及海運客運場站聯合督檢，全台含離島固定航線載客船舶53艘、海運客運場站5處的抽查，所有缺失22日前全部複查完成，確保航行安全，民眾可利用「載客船舶重要資訊QR code」查詢船舶資訊，如有安全問題亦可線上即時反應。

疏運期間如遇天候不佳或不可抗力因素，影響客輪航行，航港局已要求業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布；航港局每日視海象及天候狀況，適時啟動海空聯繫機制，請民航局協調加派班機疏運旅客。

為預防載客船舶超載航行，航港局與海巡署每年共同執行無預警載客船舶超載通報測試，配合端午及暑假將至，規劃下周啟動測試，該模擬為海巡署發現載客船舶發生超載情況，立即通報航港局各航務中心，並要求船長停止航行，避免載客船舶發生超載情況，影響人命安全。

(中時 )