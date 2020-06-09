全球晶圓代工龍頭台積電9日召開股東會，董事長劉德音強調，台積電今年下半年營收展望、資本支出不會有更動，主要是受到新冠肺炎疫情影響下，科技改變民眾在後疫情時代的生活方式，導致科技產業與整體經濟表現脫鉤，劉德音也認為，未來經濟前景不會出現V彈。

據鉅亨報導，面對陸美爭端以及華為產能缺口問題，劉德音表示，台積電會持續與美企合作，保持先進技術領先優勢，短期內不會改變使用美國半導體設備來生產。至於華為禁令問題，即便無法接單華為海思，短期內其他客戶也會填補多出的產能，第2季產能利用率不是問題。

新冠肺炎疫情衝擊嚴全球重經濟，在防疫新生活、工廠復工動能仍在恢復下，科技產業卻有亮眼表現，劉德音認為，疫情反而推進人們在工作、娛樂、學習、互動方式，對新科技的強烈需求，這也連帶刺激半導體產業發展。劉德音表示，科技產業目前表現已經與整體經濟脫鉤，需求表現更好，他也看好新科技應用的商機。

但在今年第一季度遭到重創的全球經濟，美國第一季的GDP成長率負5%，大陸第一季GDP成長率負6.8%，但在疫情緩解後，大陸5月份經濟數據，呈現觸底反彈跡象，美國上周午公布的5月份非農數據、失業率遠優於市場預期，是否代表全球經濟將V彈？劉德音指出，經濟V 型反轉不太可能，比較可能出現U 型或 L 型的經濟走勢。

(中時電子報)