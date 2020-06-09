國泰投信連續兩年攜手政治大學金融系開設「資產管理策略與應用」課程，以實際行動培育金融人才。

6月2日是今年產學合作課程的結業日，因國內疫情趨緩，校方開放百人以下課程以現場方式進行，國泰投信總經理張雍川特別偕同ETF團隊主管鄭立誠、基金經理人鄭凱允，與逾50位政大師生面對面參與結業競賽活動，學生們透過團隊分組競賽激發創意，將各類ETF產品進行最適投資組合配置並分享模擬的投資心得，充分將課程學以致用，當天在大夥熱烈競賽發表及產學人士交流回饋中，為今年課程畫下完美句號。

國泰投信自2019年開始與政大合開的產學合作課程，深受學生喜愛。今年3月中開課以來，考量疫情，創新推出雲端視訊授課，由國泰投信投資研究團隊分別擔任授課講師，以遠距視訊向政大學生分享ETF基金管理實務經驗、資產配置規劃應用、總體經濟觀察等獨到投資觀點。

6月結業適逢疫情舒緩，國泰投信主要授課講師們親臨課程現場，與師生們共同見證產學合作的豐收成果。

國泰投信總經理張雍川2日在結業課中表示，公司能否維持永續競爭力，人才往往是最重要的關鍵，因此我們相當重視人力培育與人才管理，國泰投信除了與學校合作開設一系列的產學課程外，人事晉用上也相當樂於給新鮮人表現機會，6月更推出「Buddy制度」，讓每位新同事都有自己專屬夥伴(Buddy)，互相傳授工作秘笈，更有機會成為日常的好朋友，希望藉此營造傳承、共好的工作環境，歡迎有志投入金融業的青年學子加入，一同打造更好的金融產品及服務。

政治大學金融系教授江彌修指出，政大成立60年來教學皆以孕育人才為重，這與國泰投信側重人才培育不謀而合，雙方共同開設的產學合作課程，每學年選修名額都非常搶手，深受學生喜愛，尤其結業日的團隊競賽讓學生們以市面上多元的ETF產品進行投組配置，透過評估投資策略、設計交易模型、模擬投組績效等多重方式選出優勝的競賽小組，過程中讓學生們得以將所學運用在投資上，師生們都獲益良多，是相當寶貴的學習經驗。

展望未來，國泰投信持續秉持企業社會責任，不僅將以善盡管理、用心規劃投資人資產為職責，更視培育資產管理人才為己任，期盼培養更多優秀的青年學子及金融人才，為社會盡一份心力。

(旺報 )