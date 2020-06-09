新冠肺炎疫情持續半年，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一躍成為人氣王。對於成為民進黨超級王牌，很可能被拱參選台北市長，他今接受廣播電台專訪時表示，自己沒有政治經驗，沒有想過參選。主持人進一步追問，若民進黨要他選會不會選，他則說，以後的事情現在也講不準。

寶島聯播網主持人鄭弘儀表示，台灣防疫有成，各縣市紛紛邀請陳時中到訪，為觀光、農產品行銷，走訪地方都人山人海，行銷的產品也被秒殺，大家都非常希望陳時中參選台北市長，若民進黨要求陳時中參選台北市長，是否會去選？對此，陳時中表示，那都是「以後的代誌，沒法度這馬來講得準的啦」，自己也不是選舉出來的，沒有經驗，也沒有想過這件事，自己只是希望有個機會替社會做事。

隨即主持人又說，陳時中防疫做的好，若當市長，就能服務更多人，做更多的事情，相信陳時中的能力沒問題。對此陳時中表示，現在只有一部分的能力，這個時代變化大，起起落落的人很多，民意支持高高低低是常態，自己未曾想過參選，過去想的只有醫療衛生、牙科、健保、防疫等，這些都是他過去做過、想過，也是人生歷練的一環。

陳時中透露，自己是民進黨長期的支持者，出社會以後就成為民進黨員。陳時中民國66年畢業，68年發生美麗島事件，之所以會加入民進黨，是因為他認為需要投票選擇對的事情、對的人，且民進黨黨外時期的理想色彩與陳時中相近，但他加入民進黨以來從沒進入黨務運作，都是扮演支持者的角色。

對於太太是否支持他參選，陳時中表示，沒有和太太討論過，但他認為太太會反對。防疫期間，他很少與太太見面，140天只和太太吃了2次飯，其他時間都在辦公室吃，太太一直以來對於他做的事情，即便有些不爽快，還是會在背後默默地支持。

(中時 )