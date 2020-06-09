天木純大玩角色扮演，演出超可愛幼童，但一樣大露傲人雪乳，沒想到帳號突然遭封鎖。(圖/ 摘自天木純IG)

日本寫真女星天木純，有天使臉孔加上超魔鬼身材，從出道至今都不吝嗇展現自己，但喜歡曬性感照的習慣卻惹出問題！近日天木純大玩角色扮演，演出超可愛幼童，但一樣大露傲人雪乳，沒想到帳號突然遭封鎖；後來帳號恢復後，粉絲注意到該照片已刪除，故推斷那就是主因。

天木純擁有超豐滿I罩杯，原本是女團假面女子一員，退團後轉型成寫真女星，性感形象也讓她有大票粉絲支持；她喜歡在推特或IG分享各種主題的性感照，或是扮演動漫和輕小說的性感角色，日前她在IG曬出一張打扮成幼稚園女童的造型，看到她用童顏擺出無害的表情，但往下一看卻有超深事業線，讓粉絲看了都想把她拐回家。

不過，時常曬出性感照的天木純卻疑似遭眼紅檢舉，帳號突然被封鎖，凡是與「天木純」相關的字詞都無法搜尋，還會顯示「此主題標籤已隱藏」；隔一段時間後，帳號已恢復正常，但有人注意到扮演幼稚園女童的照片被刪除，推敲可能是這次角色扮演違反規定，帳號才會一度遭到封鎖。

(中時電子報)