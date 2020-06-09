亨達模具董事長黃清樹（左）9日回母校左鎮國小，與友人製做布丁奶酪請小朋友品嘗。（劉秀芬攝）

亨達模具董事長黃清樹（右二）9日回母校左鎮國小，與友人製做布丁奶酪請小朋友品嘗。（劉秀芬攝）

出生於台南左鎮偏鄉的亨達模具董事長黃清樹，國中畢業後換了4種工作，才找到最愛的模具工作，現已是好幾家公司的董事長，他9日回母校左鎮國小示範做布丁奶酪請小朋友品嘗，學童們也到廚房體會製作時的辛苦，黃清樹勉勵小朋友，多學多看，找到自己喜歡的事，工作起來再辛苦也不會覺得累。

黃清樹是左鎮國小第26屆校友，白手起家創業有成，今年適逢左鎮國小建校百年，黃清樹捐贈85萬元給學校改善環境，包括設置安全圍牆、校門口環境改造等，還捐贈40座吊扇裝設於二期校舍，未來還將年年捐贈小提琴社團講師鐘點費。

此外，黃清樹還捐贈鬆餅機給學校、帶麵包大師吳寶春到學校鼓勵學生，9日再度回母校，與友人靖禾建設董事長王廸行帶著奶酪布丁原料，親自到廚房製作奶酪布丁給小朋友品嘗，小朋友也到廚房觀察過程，驚訝的說，原來奶酪布丁是這樣煮出來的。

黃清樹多年來低調回饋左鎮國小及國中母校，不喜歡「拋頭露面」，但為了左鎮國小百年校慶，已回校好幾次，跟小學弟妹聊天，鼓勵他們找到自己有興趣的事，未來工作才會開心，再辛苦也不會覺得累。

黃清樹說，用喜歡的心去做事就會快樂，到哪裡都不會覺得累。近來許多企業受新冠肺炎影響，生意受挫，他說，這是國際性的災難，生意虧損還是要活，只能放寬心承受，做生意不是百分之百一定成功，他也曾被倒負債累累，因為寬心對待別人，開心承受每件事情，認真去做，最後一定會有回報。

(中時 )