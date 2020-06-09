桃園第7座共融式公園「大有梯田生態公園」即將完工，市府規畫設置遊客服務中心，目前正在委外招商，力拼暑假啟用。（蔡依珍攝）

桃園第7座共融式公園「大有梯田生態公園」即將完工，市府規畫設置遊客服務中心，目前正在委外招商，力拼暑假啟用。（蔡依珍攝）

盼了30年，占地2.06公頃的大有梯田生態公園即將完工，不但有梯田地景、生態池、磨石子溜滑梯、滑索、還有露天電影院劇場區等，是適合三代同樂的共融式公園，市府也規畫設置遊客服務中心，目前正在委外招商，力拼暑假啟用。

大有梯田生態公園1991年即完成土地徵收，但蓋好忠義公園、大有消防分隊等即停擺，升格後市府說服廟方搬遷才重啟建設，目前已接近完工，將成為桃園第7座共融式公園。

大有梯田生態公園順著地勢規畫3區，梯田地景區有水撲滿、生態池、復古磨石子溜滑梯區、遊戲沙坑和戶外蚊子電影院劇場區，森林挑戰區主打「全齡」設計，有壯齡、低齡滑索、和帶狀挑戰式體驗區，並貼心為銀髮長輩設置高齡層體健設施及吊床、吊椅休憩區等，適合三代同樂。

工務局也爭取既有建築補照保留，設置歡樂食光區，將引進特色輕食，目前正在舉辦招商，希望吸引兼具「藝文」及「餐飲」的業者來投標，未來除了要負責2.06公頃公園的日常清潔維護、草花修剪、澆灌、梯田播種收割，還要提供環境教育課程、在地傳統飲食文化推廣、以及街頭藝人或藝文團體管理，更希望能提供多元化生態教育及親子娛樂行程，讓大有梯田生態公園白天、黑夜都好玩。

(中時 )