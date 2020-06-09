新冠病毒除重創旅遊業、航空業外，國際郵輪也嚴重受創。隨著國內解封，交通部航港局表示，有8艘以台灣為母港的郵輪爭取靠泊補給，但船員不下船；另有郵輪業者有意爭取在本島與離島間的跳島行程，雖會航行至日本沖繩海域，但不會靠岸。

年初新冠肺炎蔓延，鑽石公主號1人發病，全船近乎淪陷，令人聞郵輪喪膽，指揮中心宣布，自2月26日起禁止國際郵輪靠泊。隨著國內疫情控制，6月7日全面解封，交通部航港局有研擬郵輪復甦計畫。據悉，雲頂郵輪旗下的探索夢號，有意爭取推出一系列國內跳島行程。

航港局副局長劉志鴻說，目前有郵輪業者提案爭取國內跳島行程，已經準備相關計畫書上報指揮中心，指揮中心將評估船舶進港後的檢疫及消毒過程，如果過關才准許進港，希望在7月中旬推出；原則上以基隆、高雄、台中、花蓮等國際商港為主，串聯外島的馬祖、金門、澎湖，相關航線將由業者提出。

航港局表示，啟封初期以公海上巡遊、國內跳島郵輪行程為主，避免入境其他國家，實際期程是疫情後續發展而定；原本旅客容量有約3600人，減少到1000人。

另外，交通部5月底向指揮中心提案，希望有限度開放國際郵輪來台靠岸補給，指揮中心已核定，以台灣為母港的國際郵輪可來台停靠加油、加水、補給，不過船員依舊不可下船。

根據航港局核定的資料，符合資格的有8艘郵輪，公主遊輪旗下太陽公主、盛世公主、鑽石公主，麗星郵輪旗下寶瓶星號、探索夢號，歌詩達郵輪旗下新浪漫號、威尼斯號、大西洋號。

(中時 )