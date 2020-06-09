蔡英文總統疫情解封後造訪基隆廟口拚觀光。（許家寧攝）

總統蔡英文至基隆廟口奠濟宮參拜，心情顯得愉悅。（許家寧攝）

蔡英文造訪基隆廟口，但天公不做美，人潮並不多。（許家寧攝）

蔡英文總統（中）致詞後，對於媒體詢問有無罷韓國家隊沒有回應。（許家寧攝）

國內防疫大解封，總統蔡英文今傍晚造訪基隆廟口夜市「拚觀光」，第一站大啖廟口「蚵」仔煎，由於罷韓過後，傳出民進黨接下來可能清算台北市長柯文哲，引發聯想，蔡致詞後，媒體詢問是否有韓國瑜指控的「罷韓國家隊？」旋即離去未回應。

蔡英文9日傍晚5點抵達基隆廟口，但天公不做美，下午就下起大雨，蔡先赴廟口奠濟宮參拜，在正國會龍頭、交通部長林佳龍、基隆市長林右昌、內政部長徐國勇陪同下一路走透透，先大啖炭烤蚵仔煎，然後外帶5份營養三明治、1杯愛玉及全家福湯圓，心情愉悅。

蔡英文說，這次來到基隆主要因為疫情已經告一段落，加上這幾年基隆越來越不一樣，甚至有脫胎換骨的感覺；她說，基隆有很多好玩好吃的地方，廟口夜市就是最具代表性，還透露自己「常常來」，在還沒有服公職前，就常開車來基隆。

蔡英文說，交通部7月開始國旅有進階版玩法，希望大家能出來走走看看、到處去玩，交通部也有安心旅遊方案，離島還加碼補助，至於三倍振興券待上路後也可以用在國家公園等地，希望國人多多消費，讓經濟振興力道更強，台灣經濟越走越旺。

高雄市長韓國瑜遭罷免後，蔡英文正巧罷韓後首站選在台灣頭逛夜市，引來基隆韓粉不滿「罷韓成功、廟口慶功？」認為基隆美食百百款，卻刻意只吃蚵仔煎？有向柯文哲嗆聲意味，蔡致詞後，有媒體詢問有無罷韓國家隊？蔡疑似未聽到快步離去。

(中時 )