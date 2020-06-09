工業電腦廠樺漢（6414）公告5月合併營收達57.7億元，改寫同期新高紀錄，較去年同期成長0.72％，月減3.65％；累計前5月合併營收296.23億元，年增1.83％，在疫情衝擊下仍維持成長力道。

樺漢第2季受惠醫療、遠距設備急單加持，以及中國大陸工廠產能回復正常水準，從3月以來營收即恢復年成長腳步，預估營運表現將優於第1季，但因品牌區塊業務比重下降，毛利率預估將呈現小幅下滑，營業淨利率持平看待。

樺漢三大業務中，今年首季以品牌營收占比達5成最高，其次為系統整合31％，OEM/ODM則占19％，S&T品牌部門可望逐漸擺脫疫情影響，並持續朝AI、物聯網等領域發展，營收、毛利率具向上空間；系統整合部門受惠半導體產業穩定成長，ODM業務陸續取得5G、安控、HMI等專案，增添營運動能。

法人指出，樺漢陸續取得整合式通訊系統與多無線智能系統、IoT軌道交通的軟體及硬體技術，同時與邊緣層工控軟體、系統整合服務、智能零售等解決方案供應商進行策略聯盟，打造建構虛實結合、軟硬整合的營運模式，取得特定垂直領域領先技術，雖下半年市場能見度有限，營運狀況仍有觀察，但公司調整體質策略有利中長線產業發展。

在子公司部分，樺漢旗下瑞祺電因網安需求激增，5月營收達4.5億元，年增67.58％，月增5.86％，同樣創下歷年5月新高紀錄；帆宣5月營收18.10億元，雖然略比去年同期衰退4.6％，但目前在手訂單金額持續增加，第3季營運增溫。

沅聖則因主要客戶供應鏈調整，5月營收年減53.77％，為3.46億元，公司將朝向智慧車載與智慧醫療兩大領域發展，預計最快今年底、明年初見到成效。

(工商 )