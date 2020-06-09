近日有段影片在網路上引起熱烈討論，一名男子舉報自己的妻子與中國安徽淮北市商務局的副局長出軌生子，男子稱是13歲女兒目睹整個過程並寫信向紀委部門舉報，之後女兒還遭妻子暴打了一頓，男子也帶著兒子去做親子鑑定，結果顯示2人並沒有親子關係。

根據陸媒報導，事發於安徽淮北，陳姓男子拍了一段影片，他質問淮北市商務局副局長李姓男子，為什麼要破壞他的家庭，甚至還教唆他的妻子毆打自己的女兒？影片曝光後引起網友熱烈討論。

陳男表示，自己於3月份某天突然接到女兒電話，要他快點回家，因為媽媽「又要跟一個男的走」，陳男聽完後火速趕回家，女兒向他坦言媽媽出軌，陳男這才知道原來自己不在家時，都會有個陌生男子頻繁來到家中，一來是找自己的妻子，二是來看自己的兒子。陳男之後拿到了該名陌生男子的照片，此時他才驚覺自己的5歲兒子但對方長的一模一樣，經親子鑑定後，養了5年的兒子竟真的和自己沒有血緣關係。

陳男的13歲女兒接受電訪時表示，這個陌生男子是在弟弟出生後才開始頻繁出現，且弟弟還叫那名男子爸爸，女兒表示自己很反感對方一直頻繁出現在家中，「自己的爸爸在，又沒有死，對方一個男人為什麼要頻繁的出現在我家？」女兒也直言不諱稱媽媽人品有問題，媽媽得知後不僅沒有反省，還拿棍子將女兒打了一頓。

（圖／翻攝新京報）

不過，遭舉報的劉姓女子稱出軌一事都是陳男扭曲事實，故意捏造，她表示自己和李姓男子認識許久，2人是表哥表妹的關係，而舉報信去時是女兒親筆沒錯，但是陳男寫好後要女兒照抄一便而已。

目前紀檢部門已介入調查此事，經市委批准，已決定撤銷李男黨內職務並撤職政務，降為二級主任科員。

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(中時電子報)