台中市議員陳清龍9日為民請命說，水利局負責汙水下道用戶接管工程，因傳統老舊社區廚房違章化糞池在後方，違章拆除需住戶自費接管等；住戶如無錢可以配合施工該怎麼辦？因民眾連三餐都成問題，是否無錢配合會被抓去關？政府應該擬定一套SOP來補助。

水利局長范世億說，如果民眾無錢可以配合施工，市府會個案處理？外管是由市府來負責！拆會幫忙拆，復原由住戶來負責？真的有問題市府就會個案來處理，不會因提出沒有錢就不拆！豐原整個汙水下道整治讓市容景觀煥然一新，請各界予以支持。

陳清龍指出，葫蘆墩公園目前整治後，現在環境優雅！過去未整治前，民眾可前往垂釣、玩飛盤，甚至搭野餐帳等；目前整治後，管理很嚴謹，民眾不能前往垂釣、蹓狗及搭帳蓬等，產生種種管理上的問題，未整治前都可以任意活動，現在反而不行？不親民！

陳清龍爭取可以在草地上打羽毛球等，讓公園更親近民眾更友善，以免反引起民眾的反感。建設局長陳大田說，保全公司管的太落實，小孩在公園內打羽毛球、丟飛盤都可以接受，公園就是提供民眾充分使用，市府會適度的開放。

就豐原區中正路陸橋拆除，及跨越五權路的Ｘ橋將何去何從？陳大田說，中正路的陸橋，公路總局還有些私設問題，七月分工程可以發包，順利八月就拆除。跨越五權路的Ｘ橋，因施工結構設計法院訴訟中，會關注後續的發展。

(中時 )