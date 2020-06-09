受新冠疫情影響，加上KTV大火，助長宅經濟熱潮，在家K歌的伴唱機業者近期業績成長200％，業者還抱怨因為生意太好，也出現不少大樓噪音的投訴，逼得他們必須再升級推出迷你機型，聲控效果更佳。

有超過20年歷史的老字號伴唱機：金嗓電腦科技公司今年上半年翻倍成長，董事長蔡世寅表示，疫情關係宅經濟盛起，民眾在自家歡唱，安全又輕鬆，加上不用去公共場所不會有群聚感染風險，這陣子歡唱設備詢問度非常高，加上現在科技發達，視聽設備變得非常迷你，越來越受年輕族群喜愛。

但也由於生意大好，家戶使用伴唱機的機率大增，蔡世寅笑稱：噪音投訴變多，逼得他們也要更新升級推出新型伴唱機，除了體積小、重量輕，便於攜帶，還能上網、觸控、聲控點歌、以手機APP連結操控、錄音等，幾乎把可以想像到的功能都做了整合；尤其可消除YouTube原唱人聲，只留下音樂。

而金嗓電腦科技也成立一個愛心專戶，贊助身障街頭藝人或團體所需視聽設備，讓這些人透過歌聲，傳遞更多溫暖與歡樂給大眾。

(中時 )