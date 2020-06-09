台灣氣候潮濕悶熱，加上多日下雨後，濕氣更重。中醫師個人如何排濕？

以中醫觀點，「濕」是致病因素，環境中的濕以及體內的濕排不出去，就會影響全身。現代人經常吹冷氣、飲食多冰冷、油炸或重口味等飲食習慣，容易損傷脾胃，加重身體的內濕狀況，「濕的問題，國人很常見」璽悅中醫診所院長羅珮琳指出。

濕的狀況遍及全身。譬如有些人會感覺身體、四肢很沉重，或出現頭暈、頭痛、胃口差、消化不良、排便不順、大便黏膩、私密處搔癢或分泌物較多。而且，濕會阻礙氣血循環，引發疼痛或慢性發炎，像這次引發全球大流行的新冠肺炎（COVID-19，一稱武漢肺炎），會出現腸胃不適、味覺改變、發燒等狀況，因此被中醫歸為濕邪作祟。

中醫處理濕的方法，首重調理脾胃。羅佩琳解釋，中藥材依照祛濕的強度排列，可分為以下4種：

·利濕：祛濕效果強，類似利尿劑，可直接排除身體多餘水分。但缺點是可能除去太多水份，易造成身體損耗，例如中藥車前子。

·滲濕：祛濕效果次之，可讓身體的水分慢慢流出，如中藥茯苓、薏仁、玉米鬚。

·化濕：祛濕效果比滲濕再差一點，類似用嘴巴吹乾水分，芳香類中藥如藿香、佩蘭多屬這類。吃咖哩等食療，也較偏向化濕作用，可以短暫緩解濕的狀況。

·燥濕：祛濕效果最弱，類似乾燥劑或吸濕石，可以溫和地把濕氣化解掉，如中藥蒼朮、白朮。

在台灣，濕的問題，一年四季都有，中醫師個人如何排濕？平常就要適度流汗。

中醫師羅珮琳平時會喝點生薑玉米鬚茶，幫助排濕。（圖片來源：中醫師羅珮琳Facebook）

羅珮琳平時會做運動、泡澡及喝溫開水，協助身體排出多餘的濕。「發汗運動是最好的排濕法，」她說，平常會利用快走、或走滑步機，動出一身汗；運動完會泡澡，水的高度約蓋過肩膀，通常會泡20分鐘，讓身體出汗。另外，生冷及冰涼食物會損傷脾胃，她平常多飲用溫水，儘量少碰冰冷食物，「1年吃冰的東西可能1、2次而已，」她說，即使夏天天氣熱也會喝溫水，或飲料不加冰，避免身體濕氣過重；有時也喝點生薑玉米鬚茶，幫助排濕。

她建議，平常可吃些四神湯補養脾胃，四神湯的山藥、芡實、茯苓、蓮子可健脾胃利濕，很適合體弱、勞累、消化不良，或沒胃口的老人、小孩做為日常調養。

生薑玉米鬚茶。（圖片來源：陳德信）

生薑玉米鬚茶（1人份）

材料：玉米鬚1錢、生薑連皮3片、水300cc

功能：玉米鬚利尿涼血；生薑促進消化、健胃健脾

做法：玉米鬚、生薑泡熱開水10分鐘即可

建議1日可飲用300cc。

(中時電子報)