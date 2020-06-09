現在租屋網站有很多，民眾買房或租屋前都能先在網路上看到房子內部樣貌。日本一名網友近日在租屋網看到一張照片，廚房的流理檯旁有個高到天花板的「巨大膠囊」。後來才了解這原來是洗澡用的，裡面還有浴缸，完全令人大開眼界！

一名網友1日在推特上分享他在租屋網看到的照片，提到這間房子的租金為3萬日圓（約新台幣8150元），但是廚房流理檯旁卻有一個巨大的白色膠囊，裡面是青綠色的，還有一個方形桶，這則貼文一出，竟還得到多達1萬次的轉推。

許多網友一看便知，這是昭和時期流行過的「ぼくさんバスオール」，1963年東京舉辦奧運，讓飯店的需求量大增，為了解決衛浴問題，商人才改造從美國引進的「整體浴室」（bath module），標榜「一塊榻榻米的空間就能洗澡」，在那個家家戶戶很少有浴室的年代，這樣的「膠囊浴室」是個超奢侈又熱門的商品。

許多網友紛紛在貼文下留言「什麼浴室裝在廚房裡面？」、「這樣到底算有浴室還是沒浴室」、「還以為是《七龍珠》裡有人受傷時可以進去的膠囊」。

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(中時電子報)