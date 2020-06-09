國立台南大學人工智慧教育暨發展中心，從2018年開始配合教育部「人工智慧技術應用與人才培育計畫」，推動發展人工智慧教材、教案等資源，並辦理種子教師研習活動。今年則推出「中小學校人工智慧教育計畫」徵件活動，透過協助中小學開授人工智慧課程，讓更多教師投入人工智慧教育行列，發展線上教育資源。

南大人工智慧教育暨發展中心主任李建樹說，人工智慧教育已是不可擋的趨勢，教育部也匯集許多相關學習資源，接下來則要藉由實際補助經費提供專業資源，協助中小學教師開設相關課程，培養學生具備科技素養，培育新時代產業及社會發展所需之未來人才。

李建樹說，本次徵件對象為全國公私立國民小學、國民中學及高級中等學校，參與計畫的合作學校，將安排AI領域學者專家，提供相關諮詢輔導，並辦理共備工作坊，發展實施創新AI學習活動，促使中小學生瞭解人工智慧、體驗相關技術及應用。

徵件自即日起至6月29日，歡迎有興趣的學校及教師，踴躍加入人工智慧扎根中小學的行列，若對計畫內容有疑義，可洽南大人工智慧教育暨發展中心。（06-2606123 ＃7027）

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(中時 )