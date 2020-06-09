雲林縣口湖國中今年會考成績優異，全校畢業生79人，有13人達嘉中、嘉女水準，其中呂美慧成績達5A＋＋，不僅是雲林沿海地區榜首，更是學校首位拿下5A＋＋者，為學校創造歷史，也成為學弟妹效法的榜樣。

位於雲林沿海偏鄉的口湖國中，因少子化影響，今年畢業生只有79人，會考卻創下亮眼成績，呂美慧成績達5A＋＋、許錦琳5A，4A有3人，13人可上嘉中、嘉女，是歷年來成績最好的1次。

呂美慧表示，國一、二曾參加補習，國三開始自修全力衝刺，她認為除了上課用心、下課確實復習，最重要的是心態與時間的調整，放鬆心情才能保持最佳狀態應考；每讀書1小時就休息10分鐘，讓頭腦有緩衝時間，學習效果反而更好。

許錦琳則傳授英文、社會科的學習心得，她認為除了勤寫英文試題，也要多找機會與人對談，她在家常常與哥哥用英文對話，對於英文能力的提升有很大的幫助。社會科則要從中找到樂趣點，進而變成1種興趣，讀起來便能事半功倍。

校長陳勝雄指出，呂美慧、許錦琳這幾天到各國小分享自己的讀書心得，獲得很大的回響，許多國小學童看到她們在偏鄉學校也能考出好成績，受到很大的鼓勵，對於自己的未來更有信心。

(中時 )