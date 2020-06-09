高雄市長韓國瑜今(9日)下午在個人臉書發表聲明，指出卸下高雄市長職務後，將會暫時沉澱休息，對於罷免結果，也尊重人民的意志，不會提出任何訴訟。聲明曝光後，立刻掀起各界討論，資深媒體人陳揮文今在廣播節目中談到此議題時，則是表示「他的決定是對的」。

陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》中提到，今天看到韓國瑜的臉書貼文，認為這是「非常的好」，

因為之前加他臉書時，臉書有80幾萬人，現在也還是80幾萬，請大家到韓國瑜臉書給他留言按讚，「他做這件事情是對的」。

陳揮文透露，韓國瑜這決定對國民黨不利，但對高雄有利，至於綠營接下來會怎麼做呢？他說，「用膝蓋想也知道，綠營會罵韓國瑜卡朱、卡江，不讓他們有時間遷戶籍，這這都是錯的，韓國瑜的決定是對的」。

「做對的事，我們要給他鼓勵」陳揮文指出，韓國瑜不提訴訟是對的，因為提訴訟下去至少是一年，但他為何做這項決定呢?他則說，「不是為國民黨，而是不願讓高雄變成烽火連天」。

(中時電子報)