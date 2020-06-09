苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮研擬復辦前往雲林縣北港朝天宮進香，9日朝天宮展開各種前置作業迎賓，包括消毒香客大樓、準備餐飲，考量必需盡量保持安全距離，將商借北港糖廠、體育館等大型空間處搭設帳棚做為休息區，盡量減少人潮過度聚集。

白沙屯拱天宮8日研擬復辦進香活動，希望2個月內能前往北港朝天宮，但確切日期仍需擲筊請示媽祖，由於隨時可能成行，朝天宮不敢掉以輕心，即日起針對進香團的食、宿、祭典等相關事宜展開防疫準備。

朝天宮常務董事吳炳俊表示，白沙屯拱天宮進香團是全國徒步進香歷史最悠久、路程最遠的進香團，至今已有近200年歷史，往返達400公里，去年進香人數超過4萬人，今年如何做好防疫工作，對朝天宮是一大考驗。

吳炳俊說，朝天宮的2棟香客大樓與行政大樓，將開放給進香團住宿，另外會商借北港糖廠、老人會館、體育館、夜市用地、鄰近學校，搭設帳棚做為休息場所，由於必需盡量保持安全距離，所需空間勢必要比往年更多更大。

餐飲方面，朝天宮與北港鎮內各媽祖相關社團都會供應，將盡量以便當方式，以減少團膳群聚，並請各社團供餐處「化整為零」。媽祖駐駕後，廟內人流也會進行管控，依規定控制在1000人以下。

吳炳俊強調白沙屯媽祖抵達北港鎮當天，將有上萬人湧進鎮內，除了廟方與媽祖社團要注意防疫，所有鎮民也要用最周延的防疫措施，配合最熱情的迎賓心情，讓白沙屯進香團賓至如歸，與北港媽祖相見歡。

(中時 )