今日是香港反送中運動103萬人大遊行一周年，有網民號召港島大遊行，更在昨日於太古城發起「終極集氣行動」來呼籲港人參加今日遊行。

香港警方下午6時就在遮打花園拉起封鎖線進行戒備，並攔查路過市民；隨後開始有民眾陸續在遮打花園內聚集並呼喊口號，警方舉起藍旗警告在場民眾涉嫌非法集結。防暴警察接著撤離遮打花園，參與聚集的民眾則往上環方向遊行至法院外，防暴警隨即從兩邊包抄拉起封鎖線，當時市民並未走出馬路。

警方也同時，於銅鑼灣中央圖書館兩側停放一輛水炮車、一輛銳武裝甲車、5輛警車及一輛白色小巴戒備，據港媒報導，金鐘至天后一帶見到有不少防暴警戒備。

晚間7時，警方擴大戒備封鎖線，大批民眾在皇后像廣場聚集，並手舉手機燈光，防暴警隨即到場並舉起藍旗警告，市民後退至太子大廈。

晚間近8時，有數十名防暴警在德輔道中近租庇利街舉起藍旗警告在場民眾。遊行民眾一度停在德輔道中近利源西街一帶，接著舉起雨傘向前進，防暴警察當下發射胡椒球彈驅散遊行民眾，有1名男子被警方帶走。

(中時 )