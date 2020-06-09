東台精機PCB鑽孔機因大陸PCB及5G相關消費性電子產業需求增加而回升，接單比工具機熱絡做支撐，5月合併營收7.18億元，比4月增加約13％，仍比去年同期衰退逾25％。東台董事長嚴瑞雄表示，東台下半年接單及出貨會比上半年好。

東台表示，5月合併營收回升至7億元以上，主因是大陸市場逐漸恢復到正常水準。5月合併營收7.18億餘元，月增約13％，年減25.34％。前5月合併營收31.1億元，比去年同期減少約32.36％。整體而言，東台集團來自工具機營收占86％，電子設備營收占比14％。產品應用面表現，汽機車產業約營收比重36％，電子業約14％，航太業占比9％。就市場面來看，台灣及大陸為主力市場，佔營收比重高達59％，亞洲其他地區約15％，歐美地區占比24％。

東台今日股東會全面改選董事，隨後董事會推舉東台集團董事長嚴瑞雄續任東台董事長。嚴瑞雄表示，2019年第三季開始，因美中貿易戰影響，工具機產業接單很辛苦，今年初又遭逢新冠肺炎肆虐，在消費與製造市場遲滯的狀況下，工具機的需求也深受影響。疫情影響下，同時也逐漸引發全球供應鏈的轉移，帶來新的需求，東台為積極因應此波新需求，將積極展開數位化轉型與人才培育，並推動產品智慧化元素的開發，化危機為轉機。

(工商 )