行政院長蘇貞昌今（9）日率行政團隊訪視國光生技時，期許新冠肺炎疫苗研發早日成功；行政院副院長陳其邁則表示，希望新冠肺炎疫苗研發能夠加速腳步，目標在今年年底或明年春天達到疫苗量產規模。

至於疫苗人體實驗，蘇貞昌指出，除了涉及專業，也涉及很嚴謹的程序，基於早一天有疫苗、早一天解除全人類的疑慮，及滿足國人的需要，政府基於保護國人健康，及疫苗、藥品需要的嚴謹程序，會在儘速的原則下，也滿足嚴謹的程序。

蘇貞昌強調，期待在這方面盡全力，希望國光生技早日成功。不只相關法律規定、作業程序及步驟，政府要以最嚴謹、最具誠意的態度積極合作，預算經費也都在蔡英文總統指示下有所準備。院長強調，今天幾乎整個行政團隊及相關同仁都到國光生技，可見政府對於疫苗的重視和期待，繼台灣防疫成功後，也期待國光生技繼續努力，早日成功。

陳其邁指出，有關「緊急使用授權」(Emergency Use Authorization, EUA )的法規，希望和幾個有潛力競爭的廠商，儘快將EUA的法規訂得更清楚。配合生產需求，在全球疫苗的供應上超前部署。

陳其邁說，疫苗從臨床前的實驗、動物實驗，到臨床實驗之後及最後的量產，有不同的風險，行政院站在整個國家疫苗政策的立場，如何分階段給予不同的獎勵或補助，一方面降低廠商風險，一方面加快整合大型疫苗生產廠商。國光作為台灣數一數二疫苗廠商，在科學研究屢有專利或突破，由於新冠肺炎對國人健康及台灣經濟的衝擊影響深遠，希望能夠加速腳步，目標在今年年底或明年春天達到疫苗量產的規模，此為大家共同的期待。

(工商 )