防疫終於解封，台中國家歌劇院全新「夏日放／FUN時光」9檔展演，「開全席」於8日正式啟售，其中，達康.com的《三口組》已創完售。歌劇院總監邱瑗9日表示，疫情期間入館民眾僅剩約去年同期4成，售票邁入6月已感受回溫，台中國家歌劇院已準備好，張開雙手歡迎民眾回到久違的劇場相聚。

台中國家歌劇院配合防疫，展演節目從「隔間座」，到全面取消或展延，自3月至5月的疫情期間，入館人數僅剩下去年同期4成，目前防疫終於解封，全新夏季系列「夏日放／FUN時光」9日舉辦記者會，9檔節目演出團隊成員雖仍戴著口罩到場，但全新「藝情」已讓歌劇院已再現活力。

邱瑗表示，歌劇院在後疫情階段，與久違的民眾分享生活不可或缺的藝術展演，從屋頂空中花園到劇場，甚至戶外展演空間都全部打開，火力全開提供精采演出，並以「夏日放／FUN時光」系列展演，歡迎大小朋友回到劇場，重溫表演藝術的感動。

瘋戲樂工作室的台語音樂劇《台灣有個好萊塢》，改編自電影《阿嬤的夢中情人》，由三金音樂鬼才王希文身兼音樂總監與製作，親自操刀譜寫15首原創歌曲，展現既搖滾又時髦的特色。

台中國家歌劇院在「2020新藝計畫」以「偶戲、物件劇場」為主題徵件，遴選出吳峽寧與僻室的《包在我身上》、羅翡翠與頑劇場的《親愛的戴斯》兩件作品，將打開觀眾的心感官與想像。

「夏日特選」系列鎖定闔家共賞的展演，有達康.com的《三口組》、風神寶寶兒童劇團的新作《風神寶寶與悟空叔叔的地府歷險記》、歌劇院駐館藝術家包大山的《RUN》、舞鈴劇的《VALO首部曲—阿米巴》及故事工廠的《再見歌廳秀》。

此外，國外節目不缺席，加碼推出「FUN映中」，精選法、韓國劇場製作實況錄影於中劇院播出。

(中時 )