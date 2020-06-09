司法院今召開人事審議委員會，決議47名法官人事異動，其中最高法院大換血，新增多達17名法官。

司法院今公布人事異動，最高法院法官張祺祥、花蓮高分院法官兼院長吳三龍2人調任為公懲會委員；最高法院法官鄭雅萍、陳世雄、徐昌錦3人升任同院庭長；原已調派最高院辦理審判事務的法官張競文、林靜芬、陳靜芬、楊智勝、朱瑞娟5人則續任最高院法官。

調升最高院法官者，包括司法院副廳長吳秋宏、高院庭長周玫芳、周舒雁、王敏慧、周政達、蘇芹英、陳麗芬、吳青蓉、楊力進、宋松璟、高院法官石有為、林玉珮、王本源、黃書苑、邱忠義、台中高分院法官吳美蒼、台南高分院法官侯廷昌共17人。

司法院行政訴訟及懲戒廳廳長簡慧娟調任、台北高等行政法院法官兼庭長李玉卿、台中高等行政法院法官蔡紹良3人均升任最高行政法院法官。

各法院首長調動部分，新竹地院院長周煙平升任高院庭長；彰化地院院長蔡名曜、嘉義地院院長張意聰2人升任台中高分院庭長；金門高分院院長洪曉能調任花蓮高分院院長、花蓮地院院長劉嶽承調任新竹地院院長、苗栗地院院長胡文傑調任嘉義地院院長；高雄高分院法官陳真真升任金門高分院院長；高院庭長陳雅玲升任苗栗地院院長；花蓮高分院庭長邱志平升任彰化地院院長；高院庭長許仕楓升任花蓮地院院長。

另外，高院法官劉又菁、黃潔茹、台北地院庭長陳思帆、新北地院法官楊明佳、魏俊明、智慧財產法院法官張銘晃等6人調派司法院辦事；高雄地院法官孫沅孝調派法官學院辦事。

人審會另決議推選最高行法官劉介中、高院法官朱嘉川、士林地院法官林季緯、台灣大學法律學院副院長王皇玉4人為「司法院裁判書類審查委員會」委員；推選最高院法官謝靜恒、中高行法官林靜雯、士院法官林季緯、台北大學法律學院院長杜怡靜4人為「司法院庭長任期審查委員會」委員；推選高院法官朱嘉川、政治大學法學院副院長李聖傑2人，為「司法院職務評定再復核委員會」委員。

(中時 )