中國人民銀行（大陸央行）9日發佈2020年第1季支付業務統計數據顯示，受新冠肺炎疫情影響，銀行帳戶數量增速放緩，非現金支付業務量也同樣小幅下降。但在行動支付業務量仍保持成長態勢。

觀察第1季銀行共處理電子支付業務458.38億筆、金額602.66兆元（人民幣，下同）。其中行動支付業務225.03億筆、金額90.81兆元，年增率分別為14.29％、4.84％，而網上支付業務則為176.83億筆、年增率8.58％。

據第一財經報導，人行公布數據顯示銀行帳戶數量增速放緩，截至第1季底，全大陸共開立銀行帳戶115.15億戶、較上季增長1.43％，但增速較上季下降1.61個百分點。

另外個人銀行帳戶數量則小幅增長，截至第1季底，全大陸共開立個人銀行帳戶114.45億戶，較上季底增加1.61億戶、季增1.43％，同時增速也較上季下降1.62個百分點。

此外，在非現金支付業務方面，人行數據顯示第1季全大陸銀行共辦理非現金支付業務4630.76億筆、金額883.24兆元，分別較去年同季下降5.23％和5.20％。

(旺報 )