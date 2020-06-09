南投縣觀光處長陳志賢（左），感謝歷任理事長的支持。（廖志晃攝）

日月潭區域觀光推動聯盟9日成立，魏振宇（左四）當選首任盟主。（廖志晃攝）

魏振宇榮膺理事長及盟主，雙喜臨門！（廖志晃攝）

南投縣觀光產業聯盟協會，9日舉行會員大會並進行部改選，南投縣民宿協會理事長魏振宇獲得全票通過，當選新任理事長；另外，日月潭區域觀光推動聯盟也在9日成立，魏振宇也以壓倒性的勝利，榮膺首任盟主，理事長兼盟主，雙喜臨門！

南投縣觀光產業聯盟協會，由縣內19個協會組成，涵蓋觀光旅宿、美食及觀光工廠等協會，在台灣觀光業界舉足輕重；前任及現任理事長李吉田、林志穎都是重要推手，也是縣府推動觀光首都政策的助力，影響力無遠弗屆。

南投縣觀光產業聯盟協會會員大會，在妮娜巧克力夢想城堡舉行；魏振宇當選理事長後，隨即邀請資深媒體人楊樹煌擔任總顧問，暨大教授曾喜鵬擔任祕書長，副理事長為彭成裕、茆晉詳及張心盈。

南投縣觀光處長陳志賢表示，感謝歷任理事長對縣府鼎力支持，希望在新冠肺炎疫情緩和之際，大家繼續全力以赴，努力打拚，讓觀光產業蓬勃發展，業績蒸蒸日上。

日月潭國家風景區管理處主辦、範圍涵蓋南投縣和彰化縣觀光旅遊協會的「日月潭區域觀光推動聯盟」，由日管處副處長廖錫標主持的成立大會，在牛耳藝術渡假村舉行，31個協會理事長或代表投票選出首任盟主，魏振宇囊括24票，可謂眾望所歸。

(中時 )