有鑑於虛擬貨幣投資詐騙案頻傳，曾經也遭詐損失200萬元的網路行銷達人彭冠今，為了讓投資人減少被騙的風險，今年5月自掏腰包拍攝製作，全亞洲第一首以區塊鏈虛擬貨幣為題材的RAP單曲『買你個幣』上架才一個禮拜，就有數萬的觀看點擊，彭冠今說，他接觸過上百位受害者，都是以高投報率誘使他們掏出錢來，都敗在一個貪字上。

彭冠今說，近這幾年虛擬貨幣在全世界刮起炫風，市場不斷的擴大，但也因此有人利用虛擬貨幣包裝成高達40到60％投報率的投資工具，私下募款，在投資者領了三到六個月的高配息後，就人間蒸發，害得投資者血本無歸，少則數十萬，甚至有人損失上千萬。

彭冠今他自己過去也曾受騙，自己也接觸過上百名受害者，類似詐騙集團的事件層出不窮，為了讓投資人減少被騙的風險，他去年出版「創富區塊鏈」一書，最近更自掏腰包拍攝製作『買你個幣』MV，請來樂壇知名的詞曲大師創作洗腦旋律，只希望大家可以更有智慧的選擇投資項目，不要再被騙了！

(中時 )