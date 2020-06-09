高雄市長韓國瑜遭罷免後宣布不提任何訴訟，前總統陳水扁今在群組表示，被拉下台的韓國瑜改變了也進步了；補選讓陳其邁市長少做了好幾年了。

陳水扁指出，6月9日在臉書宣布不提任何訴訟了，市長補選已成定局。

他分析，如果陳其邁當選補選市長，依法視同一任，頂多再做4年市長到2026年，不得再連任。如果沒有補選，陳其邁反而可以代理到2022年並贏得市長選舉，再連任一次做到2030年。

(中時 )