半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）於今日公布2020年5月合併營收達新台幣3.9億元，較上月的3.74億元成長4.29％。累計2020年1至5月合併營收為17.06億元，較去年同期減少15.85％。

朋億表示，雖然今年初受到新冠肺炎疫情影響，造成大陸地區客戶短期訂單遞延，隨著大陸地區客戶逐步恢復高潔淨度化學品供應與分裝系統設備出貨及工程服務施作進度，帶動5月營收表現較上月增溫，且目前大陸半導體、記憶體產業持續提升自主化趨勢明確，以及中國政府加大投入5G、AI基礎建設，創造朋億良好業務接單條件，並有望推升半導體產業營收向上提升之良好動能。

根據國際半導體產業協會（SEMI）統計，大陸地區隨著加速半導體自主化步伐，已成為全球半導體設備第二大市場，今年第一季大陸地區半導體設備出貨金額達35億美元，較去年同期大幅年增48％。

朋億指出，憑藉公司於高科技製程／廠務設備及工程服務中領先同業的技術能力、於兩岸及新加坡地區多個服務據點及國際知名半導體、光電等產業大廠客戶的高度肯定，除有望持續受惠大陸本土半導體產業發展與環保政策的推動，帶動半導體主要客戶資本支出計畫投入以加速提升自製率，進而創造朋億於大陸地區市場佔有率表現，並積極拓展5G、Micro LED、第三代半導體等領域大廠接單契機，挹注朋億整體在手訂單能見度保持高水準之表現。

展望2020年第二季，朋億維持審慎保守看法。朋億仍穩步耕耘大陸主要半導體、光電等客戶高潔淨度化學品供應與分裝系統設備出貨及工程服務，隨著主要客戶加速設備出貨、施作工程進度，可望挹注整體營運動能逐步回升。

此外，朋億將持續針對半導體、光電領域投入製程廢溶劑與廢鋁蝕刻液回收再利用、高壓HPC單片清洗機、以及清洗機全自動機械臂優化研發，有助於公司在未來申請更多設備專利，創造朋億於高科技製程設備與工程施作之優勢，有利於搶攻大陸半導體市場商機，推升朋億整體業務接單表現，挹注朋億未來營運保持良好動能。

(工商 )