幾乎篤定投入高雄市長補選的行政院副院長陳其邁今（9）日表示，新任高雄市長應推動的七大工作方向，包含：橋科進度加快加大、大林蒲遷村、捷運路網、亞洲新灣區、半導體製程、5G跟人工智慧的應用服務。

陳其邁今天接受廣播訪問，被問到高雄市長應推動哪些工作重點時，作上述表示。對於未來高雄新團隊，陳其邁也說，應該給年輕人機會。對於新的高雄市長該推出哪些重要工作，陳其邁表示，像是橋科進度加快加大、大林蒲遷村、捷運路網、亞洲新灣區跟中央部會的整合招商都是，才能讓年輕人有機會回家。另外，考量全球產業布局，像是半導體製程、5G跟人工智慧的應用服務，未來都要跟中央合作，高雄才能翻轉。

至於未來高雄市政府新團隊，陳其邁認為，局處首長要有很多高雄的年輕人共同參與，這跟派系無關，而是這次罷免投票，高雄年輕人起了很好的作用，應該給年輕人機會，他以他們為榮。

(工商 )