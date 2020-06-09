農委會建議內政部針對《農業用地興建農舍辦法》修正，將農舍須臨側臨路入法，8日召開審查會議討論，雖然尚未定案，但今天（9日）宜蘭縣政府盼中央依循宜蘭縣目前的作法，農委會回應說，監察院認為宜縣府作法缺乏法律授權，企圖規避中央監督，應該檢討。

宜蘭縣政府與農委會的農舍之爭，在前代理縣長陳金德任內，雙方對農舍興建看法迥異，當時陳認為，農委會要農舍蓋在邊角是「行政指導」，既非法律也非法規命令，林姿妙上任後對農舍的審查也與陳金德時期相同。

「希望中央立法是可用，而非不可用！」縣府農業處處長康立和表示，宜蘭縣的農舍審查要點及農業用地設施審查要點，能農民也能接受，建議中央採取宜蘭縣的作法，以符合農民農業生產等需求。

壯圍鄉新南村村長葉慶文說，農委會的作法「沒一項好！」因為農舍如果臨側臨路，屆時道路要拓寬就面臨拆除命運，且農機具與生活環境會受到道路揚塵等影響，而蓋在邊角除了擋住日照、影響作物外，也會造成死角影響交通。

葉慶文怒轟說，選舉前蔡政府擔心農民票流失，因此擱置此案，如今選上後就沒心思要照顧農民，作法也是欺負農民。

農委會回應說，全台各地道路兩旁常有建築物，鮮少有因此造成交通事故，配置規定是「農舍用地」臨路臨側，而非農舍臨路臨側，而臨路也非臨路口，農委會作法是避免農業生產區破碎零散，符合農發條例的立法意旨。

(中時 )