阿龐劇中打薛仕凌。（台視提供）

阿龐在台視新八點檔《生生世世》飾演林嘉俐老公，劇中向老婆求歡不成惱羞成怒，為了在家中樹立父權至上的形象，將怒氣發洩在兒子薛仕凌身上，不僅徒手破壞薛仕凌的油畫作品、還動手家暴掌摑，氣場強大把薛仕凌嚇得渾身顫抖。

阿龐拍攝這場戲前表示不會真打臉，並笑說：「後面如果有更生氣的那就可以真打。」薛仕凌求好心切，為了讓一切看起來更逼真，向阿龐提出「來真的」要求，遭到阿龐連忙回絕，一旁的林嘉俐和林雨宣也表示男生的力道畢竟不一樣，千萬別輕易嘗試。只是沒想到正式來時還是擦槍走火，阿龐出手時距離沒抓好，一巴掌不偏不倚的打在薛仕凌臉上，巴掌聲響徹片場，讓在場的工作人員都嚇了一大跳。

阿龐表示雖然聲音大，但當下有收力、手指也技巧性的合攏，會減少衝擊力道。薛仕凌拍完戲也直呼：「不會痛、龐哥專業！」。

林雨宣、林嘉俐心疼薛仕凌被打。（台視提供）

《生》劇中呈現早年部分家庭傳統的親子教育模式，這場父親暴跳如雷呼兒子巴掌的家暴戲，將父子關係推向危險邊緣。薛仕凌即便知道自己等下會被打，仍笑說沒有壓力，反而應該是爸爸阿龐才會緊張，「我若是龐哥壓力會很大！因為整場戲主導在他手上，萬一出手太重就要等我臉退紅，如果不小心把我牙齒打掉了就不連戲了！這一切情緒、力道、動作的掌控不容易。」

戲裡薛仕凌的畫畫興趣遭到父親極力反對，而他的真實人生也與劇中角色相去不遠，薛仕凌表示當初進演藝圈的確沒有獲得家人支持，不過因隻身在台北念書、家人又遠在高雄，天高皇帝遠，家人也順著他。薛仕凌透露：「這應該是我比玉樹好一點的地方吧！不會正面遇到家長，最初家人是希望我大學畢業之後出國念書，然後從事新聞業呢！」但隨著他的演藝作品累積越多，家人也漸漸能夠接納，現在反而很期待他在這部作品裡表現。

(中時 )