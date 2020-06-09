梧棲農會9日舉行新品「鳳黃雜糧養生粽」上市記者會。（陳淑娥攝）

梧棲農會新品粽上市，結合在地食材十分營養。（陳淑娥攝）

現場準備100顆粽子跟民眾分享。（陳淑娥攝）

梧棲農會新品粽上市，結合在地食材十分營養。（陳淑娥攝）

梧棲農會捐贈1500顆新品粽子，感謝醫護防疫辛勞。（陳淑娥攝）

端午佳節將屆，台中市梧棲農會為感謝轄區醫護人員防疫辛勞，9日攜手梧棲同濟會捐贈1500顆農會新品「鳳黃雜糧養生粽」給13間醫療院所，感謝半年來他們辛苦守護國人健康。此外，農會已連續6年關懷獨居老人，令他們感受到佳節的溫馨。

梧棲區農會9日在梧棲區農會產業文化綜合大樓發表夏日新品「鳳黃雜糧養生粽」，包括農業局副局長蔡勇勝、台中市副議長顏莉敏、議員楊典忠、王立任等均共襄盛舉。

「鳳黃雜糧養生粽」巧妙運用在地八道珍味，加入梧棲區農會招牌醍醐味「57米豆油」，打造口感清爽、不油不膩的養生粽，特地於端午前夕上市，粽葉飄香令人垂涎三尺。

總幹事王秝毅表示，「鳳黃」除了融合鳳非梧不棲地方美名，也意味粽內運用當地食材「非基改黃豆」及「梧棲鹹鴨蛋」，打造不同於一般雜糧粽口感。其中鹹香濃郁的鹹蛋黃，是梧棲在地出產的鹹鴨蛋。

由於適逢全球新冠肺炎疫情嚴峻，梧棲農會及梧棲同濟會攜手加入傳愛送暖行列，將1500顆粽子捐贈給童綜合醫院等轄區內13家醫療院所，慰勞疫情期間辛勞醫護，也祝福第一線醫護平安健康。

(中時 )