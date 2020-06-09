駐日代表謝長廷9日正式宣布，他已獲留任，但未來不一定做4年。回顧過去4年來的政績，他引以為傲的是館產名義成功變更登記。謝長廷說，「幾10年沒辦法將個人名義登記回來，在法律上是很困難的，但我們登記回來了。我開玩笑說，我當律師，單純這個律師費就超過我4年、8年的薪水。」

謝長廷指出，位於東京白金台的駐日代表處市值估約100多億日圓，橫濱約10多億日圓，現在都成功地變更登記了，規費是千分之三還是千分之五，共花幾千萬日圓。至於變更登記後的名義，我們組一個法人，法人的名稱為台北駐日經濟文化代表處財產管理委員會。未來需4個人蓋章，我是其中之一，但駐日代表換人就要換，切結書都寫得很清楚。

他解釋說，「斷交後氣氛和現在不同，只要登記中華民國的館產都會被沒收或接管，因為不被承認法律資格，後來在買館產時就登記個人名義，但個人老了、退休、死了，問題很大，一拖拖了20、30年。我利用我律師的專業，透過政治人脈一層層處理，一般行政機關是沒辦法處理的。現在還有福岡的土地和大阪的土地和房子還沒處理完。」

(中時電子報)