美股解封行情越燒越旺，由於美國5月官方就業報告驚喜開高，加上產油大國上周末敲定減產協議延長至7月，華爾街股市周一續唱高調，3大指數再拉一根長紅，其中那斯達克指數更衝破9,900點大關，率先改寫歷史新高，確認美股邁入新一波牛市。

華爾街股市周一開高走高，道瓊工業指數收盤大漲約460點或1.7％，標普5百指數勁揚1.2％，那指漲幅最小達1.1％，但收在9,924.75點，率先改寫歷史新高。

那指從3月23日的底部起漲以來累計狂飆44.7％，最重要的是，指數還創下歷史新高，象徵新一波多頭行情起跑。

道指較歷史高點仍有一段距離，需再漲6.7％才能填平缺口，標指較歷史高點也還差4.5％左右，但這波大漲後標指年線已由黑翻紅。

美國上周五公布的官方就業報告不僅就業人口沒有大幅減少，反而還增加250萬，失業率同樣不增反降，讓市場吃下定心丸，認定經濟因新冠肺炎疫情落難的最壞時期已經過去。

紐約CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，「市場一片樂觀氛圍，主要利多包括全球經濟解封，以及相關經濟指標指向美國經濟下半年將上演V型復甦。」

摩根士丹利資產管理公司資深基金經理人史利曼(Andrew Slimmon)也指出，「過去幾周來的許多經濟指標都有一個共通點，就是告訴大家美國經濟已經脫離衰退。」

受到產油大國達成延長減產協議的刺激，能源類股漲勢剽悍，單日大漲4.3％，漲幅居標普11大類股之冠。

另外，包括航空與零售等解封概念股依然是投資人追逐的熱門標的，聯合航空控股暴漲15％，美國航空飆升逾9％，服飾零售大廠Gap大漲11％，而賭場與郵輪營運商也都全面拉出長紅。

不過，專家同時警告投資人不宜一味偏多，凱投宏觀資深市場經濟學家瓊斯(Oliver Jones)表示，「新冠病毒不可能在2個月內就消失無蹤。」

(工商 )